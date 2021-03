CorrSport – Petagna corre verso il ritorno in campo

Andrea Petagna è out causa infortunio da diverso tempo e il suo rientro si avvicina sempre di più.

Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo la quale l’attaccante sta svolgendo una parte di allenamento con la squadra ed una parte di lavoro personalizzato. L’ex Spal non si vede dalla vittoria interna contro la Juventus ed in tante partite è mancata la sua caratteristica di far salire la squadra e respirare in momenti di sofferenza. L’attaccante sta ritrovando una forma fisica ormai perduta e cercherà in tutti i modi di esserci contro il Crotone dopo la sosta Nazionali.

Sarà importante recuperare anche Petagna per questo finale di campionato, in cui niente è precluso. Il Napoli sta bene e con la squadra al completo potrebbe dire la sua in maniera prepotente.