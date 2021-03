CorrSport – La valutazione di Lozano è lievitata ed ADL studia un piano

Hirving Lozano ha disputato fino ad ora una delle stagioni migliori da calciatore.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il prezzo del messicano sarebbe notevolmente lievitato dopo le ben tantissime reti in stagione ed un buon numero di assist. E’ ritornato dall’infortunio e contro la Roma ha giocato uno spezzone di gara, in questo finale di stagione sarà preziosissimo per il Napoli.

Il suo valore attuale sarebbe di 45 milioni ma il prezzo è destinato a salire ancora per volere ancora di ADL: l’obiettivo del patron è quello di fargli disputare la Champions League nella prossima stagione per superare la soglia dei 50 milioni ed aumentare il bottino in caso di cessione. Per ora, però, il gioiello ex PSV non si tocca. Lozano è un patrimonio del Napoli.