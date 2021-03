Sky – Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni

Domani sera alle ore 20:45 l’Italia sarà di scena al Tardini di Parma contro l’Irlanda del Nord per la prima gara valida per le qualificazioni ai mondiali 2022. C’è ancora qualche dubbio di formazione per mister Mancini, che schiererà Locatelli a centrocampo al posto dell’infortunato Jorginho, e dovrà sceglierne uno tra Barella e Pellegrini come mezzala. In vantaggio c’è il giocatore dell’Inter che però si è unito al gruppo soltanto mercoledì, così come Sensi e Bastoni. Out Kean, in attacco ci saranno Insigne e Berardi con Immobile favorito su Belotti. L’Irlanda del Nord avrà indisponibile il portiere Gartside, il difensore Lewis e gli attaccanti Washington e Boyce. In mezzo al campo è ballottaggio tra McCann e Saville, davanti è pronto a partite titolare l’ex Palermo e Reggina Kyle Lafferty. Di seguito le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans, Kennedy; Magennis, Lafferty. All. Baraclough