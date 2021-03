Jorginho, l’agente: “Ritorno a Napoli? Ne parliamo spesso”

L’agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato ai microfoni di Radio Marte di un possibile ritorno in azzurro del suo assistito:

“Jorginho e il ritorno al Napoli? E’ una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo nel Napoli. Oggi c’è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore. Tornare al Napoli sarebbe un passo indietro? Ovviamente parliamo di un giocatore della Nazionale italiana, quindi dopo il Chelsea il nostro pensiero è quello di tornare in Italia. Se quando vorrà tornare il Napoli farà un’offerta la considereremo, abbiamo trascorso tanti anni felici a Napoli e abbiamo tanti amici. Sarri? Sappiamo tutti che gli piace Jorginho, oggi però bisogna capire quali sono le situazioni di mercato ed economiche, non so cosa succederà. Jorginho ha dimostrato a molti che si sbagliavano? Tutti sbagliano in questo mestiere. In Premier League, un centrocampo più veloce e fisico, gioca a 2. In Nazionale gioca a 3. Giocatore intelligente e che sa giocare a calcio. Il centrocampo del Chelsea ha giocatori con grande valore. Se il Chelsea non rinnoverà cercheremo di tornare in Italia. Il ginocchio? Non è un problema grave, deve fare un po’ di fisioterapia”.