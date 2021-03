SKY – Spunta la data per un possibile rinnovo di Insigne con il Napoli: i dettagli

Nelle ultime settimane tiene banco la questione rinnovo di Lorenzo Insigne in casa Napoli: al momento non ci sono stati segnali di eventuali incontri da ambo le parti, per ADL non è una priorità fissare un incontro con l’agente Vincenzo Pisacane.

Come riportato da SkySport, il momento più opportuno per sedersi intorno ad un tavolino per parlare di cifre sarebbe luglio 2021, dopo l’Europeo che Insigne giocherà da protagonista con l’Italia. Il Napoli ne riconosce la leadership, ma è chiaro che migliorando i numeri eccellenti di questa stagione, una delle migliori finora in maglia azzurra, la trattativa, dal punto di vista economico, potrebbe farsi laboriosa.