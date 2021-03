Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di MondoNapoli Live, dedicata al postpartita di Roma-Napoli; se volessi rivedere la puntata, ti basta cliccare qui. Ecco un sommario della partita.

Dati della partita:

Come di consueto, si è partiti dall’analisi dei dati della partita, che per la prima volta sono inferiori all’avversario, soprattutto per il possesso palla, ma che sono inequivocabili: il Napoli ha creato tanto e non ha subito nulla, segno che la concentrazione e la continuità durante tutti i 90 minuti è stata definitivamente (ri)trovata.

Top, Flop e Pagelle:

In seguito, abbiamo analizzato le prestazioni dei singoli; tra i top si può sicuramente notare la prestazione di Dries Mertens, il folletto belga autore di una bella doppietta, che si sta pian piano ritrovando, anche sotto il punto di vista della condizione fisica; comunque, Mertens cambia la manovra offensiva del Napoli e la rende più efficace. Per quanto riguarda i flop, il Napoli è stato talmente superiore alla Roma, che sarebbe stato ingeneroso bocciare qualcuno. Infine, va sottolineata anche la prestazione di Zielinski, che da trequartista si è completato e sembra aver trovato la sua dimensione, e di un ritrovato Fabian Ruiz, che con Demme ha la possibilità di avanzare quei 10 metri e di poter fare la differenza.

Analisi tattica:

In seguito, anche grazie al nostro esperto Michele Cecere, abbiamo potuto vedere e notare come Gattuso abbia imbrigliato Fonseca e portato a casa la partita.

Filotto Champions:

Nelle ultime 5 partite, il Napoli ha portato a casa 13 punti, segno che con i vari rientri, la squadra è tornata altamente competitiva: e allora torna a sorgere un dilemma su Gattuso. E’ giusto mandarlo via a fine anno? I nostri esperti hanno sempre lodato la capacità di Gattuso di saper riunire un gruppo e di saper tenere in mano la squadra, ma, nonostante questo filotto, la squadra è ancora quinta. In più, nel momento dell’emergenza, Gattuso ha sbagliato qualche scelta ed è andato in confusione, segnale che suggerisce una certa inesperienza da parte di Gattuso come allenatore.

Capitolo Nazionali:

Infine, si è parlato delle Nazionali e della clamorosa esclusione di Politano dall’Italia, con la convocazione di Bernardeschi e Grifo: in generale, seppur sia vero che Mancini, il ct, abbia già in mente l’ossatura del gruppo, forse sarebbe giusto convocare un giocatore, un esterno in doppia cifra tra reti e assist, che non è titolare nella sua squadra, al posto di convocare giocatori che obiettivamente stanno facendo abbastanza fatica.

