Tuttosport: “ADL corteggia Gattuso! Il tecnico resterà a una condizione”

Aurelio De Laurentiis in questi giorni si è reso conto di avere un organico molto competitivo e che resterebbe tale pur se dovessero essere ceduti Koulibaly (richiesto da Bayern ed Everton) e Fabian Ruiz (piace all’ Atletico Madrid, ma lui punta a Real e Barcellona), oltre a Hysaj e Maksimovic che sono a fine contratto e lasceranno la maglia azzurra al termine della stagione. Più complicato sarà trovare un tecnico che non incida troppo sul bilancio del club che nella prossima stagione punta ad una riduzione del 40% cento sul monte ingaggi. Gattuso avrebbe firmato un accordo da “soli” 2 milioni a stagione più bonus, una cifra modesta per ottenere il “sì” dei vari Spalletti, Allegri, Sarri (viaggiano tutti dai 5 milioni in su) oppure di quel Fonseca (guadagna 2.5 milioni annui, il secondo il serie A dopo Conte) al quale Gattuso domenica sera ha impartito una lezione di calcio.

Prima di prendere qualsiasi decisione, De Laurentiis proverà a convincere il coach calabrese a restare, quando la stagione starà per volgere al termine. Ci riuscirà? Il patron è stato sempre molto persuasivo, ma nei confronti di allenatori che avevano meno personalità di Gattuso: per convincere Ringhio a restare non dovrà promettergli soldi in più oppure calciatori costosi, dovrà spiegare pubblicamente l’ errore commesso in quella drammatica domenica pomeriggio del 24 gennaio.

Fonte: Tuttosport