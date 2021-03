Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha pubblicato, attraverso il proprio profilo Twitter, un messaggio per Gattuso e per la squadra azzurra dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma per 2-0:

“Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre”.

