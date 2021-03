Hysaj, l’agente: “Andrà via al 99,99%, parliamo con altri club. Su Gattuso…”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato del futuro del proprio assistito ai microfoni di Radio Marte:

“Ha dimostrato ancora una volta di essere un grande professionista e attaccato alla maglia che indosaa da cinque anni. Al 99,99% andrà via, stiamo parlando con altre società. Dopo cinque anni è giusto andar via, ho parlato con De Laurentiis la settimana scorsa ma non di Elseid.

Gattuso? Andrà via, anche se vincesse lo scudetto. È stato massacrato per quattro mesi, solo ora ci si rende conto dell’annata sfortunata con i numerosi infortuni”.