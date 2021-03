CorrSport – Vicini i rientri di Rrhamani e Petagna dopo le Nazionali

Rino Gattuso potrebbe recuperare sia Rrhamani che Petagna dopo la pausa per le Nazionali.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il campionato riprenderà tra due settimane e ci sarà modo per recuperare le energie. Diversi calciatori dovranno partire per le giocare le gare con la maglia della propria nazionalità, altri resteranno a Castel Volturno per ricaricare le pile in vista del Crotone; i calabresi con Serse Cosmi hanno cambiato rotta e possono sicuramente dire la propria al Maradona contro gli azzurri.

Dall’infermeria arrivano buone notizie: Rrhamani e Petagna dovrebbero essere a disposizione del tecnico proprio contro la squadra di Cosmi, nel match di sabato 3 aprile alle ore 15. Il difensore sta recuperando a piccoli passi, mentre l’ex Spal è ai box già da diverso tempo ed è quasi pronto per tornare in campo. Gattuso potrà contare su di loro.