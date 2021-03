Sky – Allegri: “Napoli o Roma? Vi dico la mia”

Ai microfoni di Sky Calcio Club, ospite al salottino sportivo di Fabio Caressa, l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha subito parlato del suo futuro. Infatti alla domanda relativa ad un ritorno in panchina, soprattutto in correlazione ad un possibile impiego o sulla panchina del Napoli o su quella della Roma, il tecnico toscano ha risposto in modo secco: “Sul mio futuro non so ancora nulla, vedremo”. Subito dopo però ha ammesso: “Ultimamente mi hanno contattato per tornare ad allenare, ho lasciato in stand-by alcune proposte, per cui spero e voglio tornare in campo da giugno. Mi manca molto il contatto con i ragazzi”.

Sull’addio alla Juventus e la scelta di Sarri? Con la Juventus mi sono lasciato consensualmente, fu tutto molto naturale, fatto sta che tutt’oggi sono in buoni rapporti con Andrea Agnelli. Quanto al cambio in panchina non sapevo chi sarebbe stato il mio sostituto, poi è arrivato Sarri, con il quale la Juventus ha giocato bene, ma come d’altronde come fanno le sue squadre.