Sono appena terminate le 3 gare delle 15, valide per la nona giornata di Serie A di ritorno, con risultati clamorosi. Infatti, la Juventus perde in casa con il Benevento per 0-1, dice addio alla zona Scudetto e deve, a questo punto, anche guardarsi dalla zona Champions. Torna a vincere anche la Sampdoria, che batte il Torino per 1-0, e la Lazio, che espugna Udine con lo stesso punteggio. Questi i risultati e i marcatori:

Juventus-Benevento 0-1( 69′ Gaich)

Udinese-Lazio 0-1(37′ Marusic)

Sampdoria-Torino 1-0(25′ Candreva)