Sono appena state pubblicate le formazioni ufficiali di Roma-Napoli, partita valevole per la settima giornata di ritorno di Serie A: negli azzurri, Gattuso schiera Demme e Fabian in mediana. In difesa, gioca Maksimovic, mentre in attacco c’è Mertens. Dall’altro lato, Fonseca schiera l’ex Diawara e Dzeko in attacco.

Queste le formazioni ufficiali: