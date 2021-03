Secondo l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis ha in mente un nuovo progetto per la prossima stagione. In questo progetto, infatti, non ci sarà più lo stesso allenatore, con un cambio in panchina che dovrebbe arrivare a prescindere dalla posizione finale di quest’anno, e non ci saranno almeno due big, che il presidente sacrificherebbe per rinnovare l’organico. Vorebbe, però, tenere il capitano, Lorenzo Insigne, anche se il suo rinnovo non è ancora una priorità.