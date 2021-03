Radio KKN – Sciolti i dubbi in attacco per Roma, resta vivo il ballottaggio in difesa per affiancare Koulibaly

Il giornalista RAI Ciro Venerato ha parlato poco fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal; l’esperto di calciomercato ha parlato della possibile formazione impegnata domani a Roma, con un occhio al mercato panchine che vedrebbe l’attuale allenatore Gattuso sostituito proprio dal tecnico dei giallorossi, Fonseca:

“Il ballottaggio in attacco lo vincerà Mertens su Osimhen, resta vivo quello tra l’ex Manolas e Maksimovic per affiancare Koulibaly in difesa, con il serbo leggermente in vantaggio. Per il resto Gattuso schiererà la squadra che ha battuto il Milan, con Hysaj che sostituisce a destra Di Lorenzo squalificato e Mario Rui che presidierà la fascia opposta. Futuro Gattuso? Per ADL Fonseca è più di un semplice gradimento…”.