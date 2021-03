Il futuro incerto e un contratto in scadenza nel 2022. Il Napoli non può aspettare più di tanto per avviare la trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Confermate le indiscrezioni secondo cui da adesso fino alla fine della stagione non ci saranno novità (clicca qui per saperne di più). Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il discorso per il rinnovo è rimandato a quando termineranno gli impegni sul campo della squadra azzurra, che al momento rappresentano la priorità.