Il rinvio ieri di Inter-Sassuolo ha sorpreso un po’ tutti: infatti, i neroazzurri avevano solo 4 contagiati quando l’ATS ha deciso di rinviare la sfida, ma secondo il protocollo è tutto regolare.

Infatti, il protocollo vale sino a quando qualche autorità statale o locale non interviene( e non solo quando c’era la violazione di un protocollo, come sosteneva qualcuno), dunque questa scelta è assolutamente legittima.

Adesso bisognerà discutere, però, di un altro passaggio: infatti, in Lega e in Federcalcio sono preoccupati che qualche altra ASL possa comportare il rinvio di qualche partita. Gli slot per recuperare ci sarebbero pure, dato che solo la Roma è ancora in Europa, ma si rischierebbe di andare a maggio e di giocare tante partite nell’ultimo mese, a ridosso degli Europei.

Per questo motivo, la Figc potrebbe decidere di riaggiornarsi con il Ministero della Salute per coordinare l’intervento della ASL ed evitare un clamoroso stop da parte delle ASL al campionato.