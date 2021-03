Il Napoli è al al lavoro per programmare la prossima stagione, ma decisiva sarà la partecipazione alla prossima Champions League: questo obiettivo della società non è solo per prestigio, ma ha dietro anche delle motivazioni economiche.

Infatti, in caso di approdo alla massima competizione europea, il Napoli metterebbe le amni su un bel gruzzoletto da 40 milioni, praticamente l‘unica entrata di quest’anno data l’emergenza Covid che ha portato agli stadi vuoti.

De Laurentiis ha già in mente un allenatore in caso di Champions, ma come sarebbe la squadra il prossimo anno? Beh, in caso di arrivo nei primi 4, la SSC Napoli potrebbe decidere di ripartire dai suoi gioielli più pregiati.

Il nuovo progetto potrebbe esaltare le caratteristiche di Fabian Ruiz e Zielinski, far esplodere definitivamente Lozano ed Osimhen, e contare sulla tecnica di Matteo Politano e del capitano.

Infine, una riflessione va fatta su Kalidou Koulibaly: essendo tra i top nel ruolo, le big europee lo tengono sempre sott’occhio e potrebbero fare un’offerta da un momento all’altro, ma l’assillo della sua cessione non ci sarebbe e con 50 milioni in tasca, De Laurentiis potrebbe trattare il prezzo al rialzo.