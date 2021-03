Domenica 21 Marzo andrà di scena Roma-Napoli, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A. L’arbitro scelto per la gara in programma domenica sera all’Olimpico di Roma sarà Marco Di Bello. Ayroldi sarà il quarto uomo della sfida e Di Paolo andrà al Var.

Di seguito il comunicato della società: