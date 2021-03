Borja Majoral, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo la partita di oggi in cui si è reso protagonista con una doppietta: “L’obiettivo era arrivare ai quarti e ci siamo riusciti. Lo Shakhtar è una squadra che gioca in maniera splendida e non è stata una passeggiata. Naturalmente è un calcio diverso da quello che vediamo in Italia. Nelle ultime due partite abbiamo sbagliato l’atteggiamento ma ora siamo concentrati per il Napoli“