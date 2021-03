Gazzetta – Junior Firpo e Gudmundsson nel futuro azzurro

I due calciatori rappresentano due dei diversi obiettivi del Napoli per la prossima stagione.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, a giugno potrebbero esserci diverse cessioni e questo aiuterebbe gli azzurri anche a fare mercato. L’investimento, come di consueto, avverrà su giovani promettenti e in linea con le aspettative del Napoli: i nomi di Firpo e Gudmundsson fanno parte di questa categoria.

Il primo era stato già sondato nella finestra invernale ma un reale tentativo non è stato mai fatto per il classe 1996. La proposta di Giuntoli sarà offrire 10 milioni al Barcellona per il suo cartellino. Per lo stesso ruolo di terzino sinistro non è da escludere, come dicevamo, anche il nome di Gabriel Gudmundsson del Groningen. Quest’ultimo ha 21 anni e sta facendo molto bene nel suo campionato.

Sono due nomi che il Napoli valuta: vedremo quali saranno le future mosse della società.