CorrSport – Per la Roma è nuovamente grande dubbio Osimhen-Mertens

Tiene banco in casa Napoli, ancora una volta, il ballottaggio per il posto da titolare tra Osimhen e Mertens.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la sfida di domenica è delicata e servono in campo gli uomini migliori fin dall’inizio. Rimane un paradosso il fatto che sia i due a contendersi una sola maglia, dal momento che l’attuale modulo presupporrebbe la titolarità per entrambi. Mertens trequartista e Osimhen prima punta: questo era il disegno di inizio anno fin dalle prime gare. La lunga assenza di entrambi per motivi diversi ha spinto Gattuso a schierare Zielinski nella porzione di campo prima affidata al belga; i risultati sono stati eccezionali e il polacco è inamovibile.

Rimane quindi un solo posto libero per il ruolo di prima punta, ma le ultime gare di Mertens hanno evidenziato uno stato di forma ancora approssimativo. Osimhen si gioca tutte le sue carte. O parte l’uno o parte l’altro, il Napoli ha bisogno di entrambi.