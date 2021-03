Napoli – ADL ripensa al rinnovo per Gattuso: il punto della situazione

Secondo l’indiscrezione del giornalista Paolo Balgiggia, sembrerebbe che il presidente del Napoli voglia riconfermare mister Gattuso come allenatore della panchina azzurra per la prossima stagione.

Sebbene l’idea stuzzichi ADL, il patron dovrà fare i conti con Ringhio che, come riportato da Bargiggia sul suo sito, non ha intenzione di restare. Questo quanto si legge: “Il paradosso è che Aurelio De Laurentiis si trova adesso nella condizione virtuale di ripensare a Gattuso per la prossima stagione; dopo averlo disarcionato dal cavallo con metodi non sempre ortodossi a partire dalla sconfitta con la Juve nella finale di Supercoppa. Solo che Rino, in scadenza di contratto ha deciso, a priori, di non rimanere nemmeno se il patron dovesse tornare a proporgli il rinnovo”.

Un pensiero fugace, dunque, per il presidente, che dovrà rinunciare alla possibilità di rivedere Gattuso come futuro mister del Napoli.