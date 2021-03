MONDONAPOLI LIVE – Che vittoria a Milano! Pagelle, Top & Flop, l’analisi tattica del match e le polemiche su Juve-Napoli!

Ieri sera è terminata un’altra grande serata di MondoNapoli Live, come sempre in diretta sulle nostre piattaforme Facebook, Youtube e Twitch. Guardiamo nei dettagli, adesso, gli argomenti trattati.

Le pagelle della partita, tutte molto positive, insieme ai Top & Flop della gara hanno aperto le danze con la grande partecipazione dei nostri utenti. Abbiamo dato spazio ai vostri commenti per parlare insieme dei vari momenti della gara.

Le statistiche su Politano hanno messo d’accordo tutti i nostri esperti, i quali hanno elogiato l’ex calciatore dell’Inter per i numeri davvero positivi fino ad ora in stagione: in 38 presenze sono 11 le reti siglate e 4 gli assist forniti ai compagni di squadra.

E’ stata analizzata anche l’analisi tattica, della quale poi parleremo in un successivo articoli dedicato interamente ad essa.

Infine, in fase di conclusione, si è parlato di due argomenti molto in voga negli ultimi giorni: l’episodio del rigore mancato su Theo Hernandez per fallo di Bakayoko e le polemiche per il rinvio di Juventus-Napoli.

E’ stata sottolineata la pessima prova del franco-ivoriano, entrato nel finale per pochi minuti. Il suo ritorno nel campionato italiano fino ad ora non è stato dei migliori.

Per il primo, sono state utilizzate le immagini chiave del contatto per capire se ci fossero o meno gli estremi per il rigore.

Per il secondo, i nostri esperti hanno affermato che le polemiche attuali sul secondo rinvio del match sembrano piuttosto sterili. L’accordo per il rinvio è stato concordato tra i due presidenti, Agnelli e De Laurentiis.

Il focus è stato sviscerato anche attraverso il comunicato di pochi giorni fa della Roma, la quale ha preteso le motivazioni portanti per consentire il procrastinare della partita.

Vi ringraziamo per l’attenzione. MondoNapoli Live non vi abbandona mai.

