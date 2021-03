Roma contro Juventus e Napoli, risponde la Lega: due possibili soluzioni per Roma-Napoli

Sembra guerra aperta fra Roma, Juventus e Napoli. Un triangolo infuocato divampato subito dopo la decisione della Lega Serie A di rinviare ulteriormente Juventus-Napoli al 7 aprile, su richiesta delle due società, e che vede i giallorossi scagliati contro i club di ADL e Agnelli. Questa volta la Roma non resta però a guardare e data l’importante trasferta del prossimo giovedì in Ucraina contro lo Shaktar D., chiede il rinvio del match contro il Napoli a lunedì per permettere un giorno di preparazione in più per Fonseca e i suoi ragazzi. Le motivazioni del club capitolino sono chiare, non c’è stato un pieno rispetto delle regole, facilitando così il calendario del Napoli; e ora la guerra aperta. Ad intervenire però è stata subito la Lega Serie A, che ha smentito le accuse in quanto le norme vigenti lo permettevano, e non c’è stato nessun tipo di favoritismo. Ora gli scenari sono due, e li suggerisce la Gazzetta dello Sport nella propria edizione odierna.

La partita seconda la Roma sarebbe da rinviare a data da destinarsi, impresa molto difficile a causa dei calendari fitti. Allo stesso modo sarebbe difficile spostarla a lunedì 22 marzo a causa degli impegni con le nazionali. E ora la soluzione più semplice anche secondo la Lega sarebbe quella di giocare la partita e proseguire in serenità un campionato, già per mille situazioni complesso.