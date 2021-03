Nell’elenco dei convocati del Napoli per la gara di questa sera contro il Milan sono rimasti fuori, oltre ad Amir Rrahmani, infortunato e che ne avrà per una quindicina di giorni, anche Kostas Manolas e Hirving Lozano. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, l’esclusione di entrambi è dovuta allo stesso motivo: non sono al top della condizione e Gennaro Gattuso ha preferito non rischiare ed evitare di correre pericoli.