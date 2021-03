ULTIM’ORA – La Roma chiede il rinvio della partita contro il Napoli: i dettagli

Il rinvio della partita tra Juventus e Napoli ha suscitato non poche polemiche. E in particolar modo in casa Roma, che domenica prossima affronterà in casa gli azzurri dopo la trasferta in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League. A tal proposito il club giallorosso ha inviato una lettera alla Lega Serie A chiedendo spiegazioni sulla decisione presa a favore dei bianconeri e dei partenopei, e proponendo in maniera formale il rinvio del match contro il Napoli. Il club giallorosso, precisamente, sarebbe contrario allo spostamento anche perchè riteneva andasse chiesto 14 giorni prima, secondo quanto fanno sapere dagli studi di Sky Sport. Ecco la lettera riportata da Gianluca Di Marzio:

“Vi chiediamo di renderci edotti delle idonee motivazioni di interesse sportivo che, come noto, devono essere alla base della vostra disposizione di rinvio in deroga – scrive il club nella lettera – Allo stato, infatti, essa è del tutto priva di adeguata giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario della SSC Napoli che avrebbe dovuto incontrare la scrivente società la successiva domenica 21 marzo“.

“In via subordinata, stante la prossimità con la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Shakhtar Donetsk – Roma, formuliamo sin d’ora formale richiesta di posticipazione, a data da destinarsi, della partita Roma-Napoli“.