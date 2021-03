Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha annunciato le ultime novità in casa Napoli. Due calciatori del Napoli, dunque, non partiranno per la trasferta di Milano.

Ecco quanto affermato: “Continuano i problemi in casa Napoli. Per Milano non partiranno Rrahmani, Manolas e Lozano. Quest’ultimo si preferisce preservarlo per la Roma. Scelte obbligate in difesa con Maksimovic e Koulibaly”.