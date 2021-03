Il Napoli si prepara ad affrontare il Milan nella 27esima giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano a San Siro con alcune scelte di formazione obbligate, come in difesa, vista l’assenza di Manolas e Rrahmani. Secondo Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport, sulla sinistra ci sarà Hysaj al posto di Ghoulam (stagione finita per la rottura del legamento crociato), con Maksimovic, Koulibaly e Di Lorenzo a completare il reparto. Verso la panchina Osimhen, in vantaggio per giocare da prima punta c’è infatti Dries Mertens. Alle spalle del belga agiranno Politano, Zielinski e Insigne. Tra i pali Ospina è avanti su Meret, a centrocampo Bakayoko è pronto a subentrare. Questa la probabile formazione azzurra:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.