Pioli: “Abbiamo recuperato tre calciatori per la sfida di domani”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza alla vigilia di Milan-Napoli facendo il punto sugli infortunati.

Ecco quanto dichiarato. “Il Napoli è una squadra che gioca un bel calcio ed ha ottime qualità, ha passato un momento di difficoltà ma ora si è compattato con l’allenatore. Resta una delle squadre più forti del campionato. Romagnoli si è allenato in parte con la squadra, deciderò domani mattina. Calabria anche lui, in dubbio per domani. Recupereremo Hernandez, Rebic e Calhanoglu. Mentre Mandzukic, Ibra e Bennacer la settimana prossima”.