Il Mattino – Petagna continua a lavorare a parte, ecco la possibile data per il rientro

Fatta eccezione per Faouzi Ghoulam, il Napoli sta pian piano recuperando i vari calciatori infortunati. Alla vigilia del match contro il Milan si è fermato Rrahmani (ma non dovrebbe stare fuori per tantissimo tempo), e Lozano è prossimo al rientro. Resta out però Andrea Petagna, che, tra palestra e piscina, sta svolgendo soltanto lavoro personalizzato. L’edizione odierna de Il Mattino ne parla nello specifico, con il giocatore ex Spal che può tornare a disposizione di Gattuso dopo la sosta del 28 marzo.