L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio all’ulteriore rinvio di Juventus-Napoli dal 17 marzo al 7 aprile per volontà di tutte e due le società. Infatti, come riportato dal quotidiano, Gattuso avrebbe accolto positivamente il rinvio della partita. Infatti il Napoli non dovrà più affrontare un trittico infernale con Milan, Juventus e Roma e soprattutto avrà a disposizione tutta la rosa per provare a vincere a Torino.