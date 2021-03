Aurelio De Laurentiis guarda già all’anno che verrà: il patron del Napoli in questi giorni sta cercando di sostenere la squadra in tutti i modi per farla arrivare tra le prime 4 e ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Ma, parallelamente, ADL inizia a valutare e a studiare le mosse per far partire un nuovo progetto l’anno prossimo, progetto che non prevede Gattuso in panchina: ormai, da diverse settimane, le distanze sono insormontabili tra i due e il rinnovo non arriverà più.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente si sta muovendo su diversi piani e avrebbe già contattato 4 allenatori per il prossimo anno: Sarri, Benitez, Spalletti e Juric. Probabilmente, uno di questi quattro nomi sarà il futuro allenatore del Napoli, ma lo scopriremo solo vivendo.