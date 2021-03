In Italia, alla luce dell’inizio della campagna di vaccinazione, stanno iniziando a sorgere alcuni problemi legati al vaccino Astra-Zeneca, un vaccino prodotto anche con l’aiuto di un’azienda farmaceutica italiana di Pomezia e che ha subito uno stop in alcuni grandi paesi d’Europa.

In Italia, ieri, sono stati sequestrati alcuni lotti di vaccini che potevano causare complicazioni e a seguito di questa decisione, l’Unità di Crisi della Campania si è riunita e al momento ha preso la decisione di non bloccare le vaccinazioni in Campania. Questo il comunicato ufficiale: