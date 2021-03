Sky – Rinnovo Insigne? L’agente ieri era presente a Castel Volturno! La situazione

Rinnovo Insigne? L’agente del capitano, Vincenzo Pisacane – come riferisce Sky Sport – ieri era presente a Castel Volturno. Con il procuratore c’erano anche Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli. Il motivo della visita può essere rinvenuto nella più semplice forma di “visita di cortesia”. Dell’argomento rinnovo nemmeno l’ombra, ma non è questo il momento per parlarne. Insigne è in scadenza a giugno 2022, la volontà di tutti è quella di continuare il matrimonio e quando sarà il momento di parlarne davvero l’accordo si troverà immediatamente. Questa la chiara voglia del calciatore, della società e dell’agente. Nessuno separerà Insigne e il Napoli.