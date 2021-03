Sky – Marchetti: “Sarri? L’idea di riportarlo c’è! Sul mercato azzurro vi dico questo”

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato del mercato del Napoli a Radio Marte. Ecco quanto estrapolato:

“Il Napoli ha bisogno di vincere per l’orgoglio, è ancora in crisi. Gattuso deve centrare il quarto posto. L’idea di riportare Sarri a Napoli c’è. Il presidente Aurelio De Laurentiis ci ha pensato, ma il tecnico toscano non è l’unico della lista. Sarri sarebbe disposto a tornare nella città che tanto l’ha acclamato. Al Napoli piace Mattia Zaccagni del Verona, le due società ne hanno già parlato a Gennaio e non c’è la necessità di chiudere l’affare a marzo. Dalla società azzurra bisogna aspettarsi questi tipi di colpi: ragazzi giovani e forti dal costo non altissimo. Per quanto riguarda la cessione di Fabian Ruiz, bisogna fare un approfondimento: il Napoli è una delle poche società che non ha alcun debito. Il monte ingaggi è più basso rispetto a Juve e Inter. Nessuno guadagna 10 milioni di euro. Koulibaly non è vicino al Bayern Monaco, per quanto riguarda invece Locatelli, serve sborsare ben 4 milioni e con Sarri potrebbe esaltarsi. Non ci risulta nessun contatto con Dalot e Senesi”.