Kiss Kiss Napoli – ADL, il presidente è in silenzio per un motivo! La situazione

Un silenzio assordante quello della società del Napoli nel corso di queste settimane. Un silenzio stampa che non ha fatto altro che alimentare pensieri, dubbi, voci, sulla situazione in casa azzurra. Il futuro è in bilico, l’interrogativo principale è: senza Champions ci sarà il cosiddetto ridimensionamento? L’impressione è che nella testa di Aurelio De Laurentiis frulli un termine più corretto: rifondazione. A chiarire il motivo, o almeno uno dei motivi, per il quale il patron azzurro è silente ci ha pensato Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo la Radio ufficiale del Calcio Napoli, ADL non ha voluto rilasciare dichiarazioni in queste settimane perché pare stia facendo le sue valutazioni per il futuro della squadra. Queste ultime sono indirizzate soprattutto verso la guida tecnica e la carica di direttore sportivo.