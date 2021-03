TuttoSport – Un calciatore del Napoli verso il rientro: le ultime

Hirving Lozano potrebbe figurare nella lista dei convocati nella sfida di domenica contro il Milan a San Siro. L’infermeria del Napoli pian piano sta iniziando a svuotarsi permettendo maggiori rotazioni a Gennaro Gattuso.

L’edizione odierna di TuttoSport, si sofferma sul rientro dell’attaccante messicano: “Una buona notizia per Gattuso è sicuramente il rientro di Lozano, fermo dal 13 febbraio per un infortunio muscolare. Il messicano ha completato le terapie ed il lavoro specifico sul campo. Il calciatore contro il Milan dovrebbe essere almeno in panchina”.