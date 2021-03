Hamsik, l’agente : “Gotenborg soluzione migliore. Sul ritorno a Napoli…”

Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto dichiarato:

“La soluzione migliore per trovare continuità era quella di tornare in Europa. Era importante firmare per un club che gli desse continuità in vista dell’Europeo. Il contratto scadrà il 30 agosto.

Ritorno a Napoli? Tutto è possibile, l’estate sarà lunga. È stato lì per 11 anni, Napoli per lui è una seconda casa, magari un giorno tornerà. Non ho parlato con De Laurentiis di un ritorno di Marek, ma siamo comunque in un buon rapporto”.