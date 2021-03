«Hola hermano, qué tal? Come stai fratello?». Lo stupore di Faouzi deve essere stato notevole, almeno quanto la gioia, quando Reina ha varcato la soglia della stanza di Villa Stuart che da un paio di giorni è diventata la culla dei suoi incubi e dei suoi sogni. Ghoulam e Pepe non sono più compagni di squadra, no, ma l’ amicizia è un’ altra cosa e il portiere della Lazio, ex collega di gloriose giornate napoletane, è uno che i sentimenti e i rapporti li coltiva sempre. Da sempre. Non dimentica nessuno, mai, soprattutto gli amici in difficoltà: e Faouzi, operato lunedì al ginocchio sinistro, lo è davvero in questo momento.

I due amici hanno chiacchierato per un po’, si sono salutati e poi si sono ripromessi di vedersi presto. In campo, ovviamente.

Fonte: Corriere dello Sport