Ag. Jorginho: “Napoli ha segnato la sua carriera. Ritorno con Sarri? Vi spiego”

Jorge Santos, agente dell’ex centrocampista del Napoli Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole: “Sarri al Napoli con Jorginho? Sarebbe una bella idea. Il giocatore ha un contratto importante con il Chelsea, gli restano due anni e mezzo. Calcisticamente è possibile, bisognerà vedere cosa ne pensa De Laurentiis. Jorginho ama Napoli, il suo passato in azzurro ha rappresentato una tappa importante per la sua carriera. Con Sarri si è espresso a livelli altissimi, è stato un allenatore importante per lui”.