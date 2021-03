PRIMA PAGINA – CdS: “Iella Ghoulam, stagione finita”

Il Corriere dello Sport, nella prima pagina di oggi, parla dell’infortunio di Ghoulam:

“Iella Ghoulam! Stagione finita. Legamenti e menisco, un altro grave infortunio al ginocchio”, si legge nello spazio centrale.

Il quotidiano apre anche la sfida della Juventus contro il Porto, per accedere ai quarti: “Pirlo, come una finale”. Si parte dall’1-2 dell’andata, obbligatorio ribaltare: “Siamo pronti, è la gara giusta per Ronaldo”.

Nella parte centrale, la vittoria dell’Inter sull’Atalanta, nel posticipo: “Le mani sullo scudetto. Handanovic alza il muro e Skriniar stende l’Atalanta. L’Inter fa sua la partitissima di San Siro e si riporta a +6 dal Milan”.

Spazio anche alla Lazio, in attesa della sentenza per il match non disputato con il Torino: “Lotito, Lazio sotto torchio. Il presidente a Formello a confronto con squadra e allenatore”.

La prima pagina del Corriere dello Sport: