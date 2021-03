MONDONAPOLI LIVE – Gli azzurri riprendono il percorso verso il quarto posto! I dati della partita, Insigne trascina la squadra da Capitano vero e Osimhen ritrova il goal. Faouzi ancora una volta k.o..

Una diretta condita di tematiche scoppiettanti quella di ieri sera con MondoNapoli Live. Sui nostri canali social Facebook, YouTube e Twitch i nostri esperti sono stati accompagnati dai numerosissimi commenti dei nostri utenti, che ancora una volta hanno partecipato molto attivamente.

Come di consueto, sono stati analizzati subito i dati della partita contro il Bologna, con annesse pagelle, Top e Flop del match. Napoli che finalmente concretizza le occasioni da rete create, ma che ha rischiato di rimettere in carreggiata gli emiliani con una incomprensione tra Ospina e Demme, col colombiano principalmente colpevole.

Lorenzo Insigne con due reti si è aggiudicato il titolo di Top della partita. Una prestazione sontuosa da parte del capitano che prima apre le danze con un piazzato da fuori area dopo un assist di fino di Zielinski e poi chiude i giochi approfittando di una disattenzione di De Silvestri.

E’ stato dedicata una parentesi importante della Live di ieri sera per Victor Osimhen. Il nigeriano ritrova finalmente la rete contro il Bologna, proprio l’ultima squadra che aveva battezzato prima del lungo stop. Lo ha fatto con uno strappo determinante bruciando sul lungo Danilo e fulminando Skorupski.

Non poteva mancare poi l’analisi tattica, a cura del nostro Gaetano Formisano che ha riconosciuto il merito degli azzurri di aver concretizzato le palle da goal pur non avendo dominato per tutti i 90′, a differenza di altre volte.

Infine, la puntata di ieri si è conclusa con un riepilogo della carriera di Ghoulam ancora una volta colpito da un grave infortunio, per l’algerino rottura del crociato del ginocchio destro, quello non operato in precedenza.

Se vi siete persi la live di ieri sera, qua potrete riviverla con tutti gli argomenti che sono stati toccati dalla nostra redazione.

