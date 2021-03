CdS – ADL non lascerà solo Ghoulam! Il possibile gesto per il terzino

L’infortunio di Ghoulam ha colpito tutti in casa Napoli. Tanti i messaggi di affetto e di una pronta guarigione arrivati al terzino sinistro: amici, tifosi, compagni di ogni epoca, allenatori. Anche la società non ha intenzione di lasciarlo solo e Aurelio De Laurentiis potrebbe pensare di rinnovargli ugualmente il contratto proprio come fece con un altro azzurro dopo un infortunio di entità eguale. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“De Laurentiis. Un presidente che ha già mostrato tanta umanità, in casi del genere: dopo lo stesso infortunio rinnovò il contratto a Grava, ad esempio, e poi anche a Ghoulam, attualmente in scadenza nel 2022. Si vedrà. Più avanti: ora Faouzi deve rialzarsi e combattere, ancora!”.