Ag. Hamsik: “Non direbbe mai di no al Napoli, dopo l’Europeo si vedrà. Futuro da dirigente? Vedremo”

Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La situazione in Cina non stava andando bene e come priorità lui aveva l’Europeo con la Slovacchia: proprio per questo motivo ha deciso di andare via e chiudere con il Dalian. Ha scelto il Gotemborg essendo una squadra storica, il mercato svedese era uno dei pochi ancora aperto e lui ha accettato con entusiasmo questa proposta. Avrà 10 match per ritrovare la condizione per l’Europeo.

Nostalgia di Napoli? Ha sempre detto che in Italia giocherebbe solo per il Napoli, è casa sua. Se farà un buon Europeo le proposte non mancheranno, valuterà stesso lui la migliore.

Allegri con Hamsik al Napoli? Allegri lo voleva quando era al Milan e alla Juve, quindi non si sa mai. Penso che se De Laurentiis lo vuole e lo chiama lui non saprà dire di no a un ritorno al Napoli. Per lui Napoli è una seconda casa e non ci sono dubbi.

Futuro da dirigente a Napoli? Marek vuole ancora giocare, ha anche una scuola calcio in Slovacchia e si vuole occupare anche di quella. Con De Laurentiis c’è stato sempre un bellissimo rapporto, vedremo se ci sarà un futuro insieme da giocatore o dirigente, sono cose che ora non si possono prevedere“.