FOTO – Ghoulam è appena arrivato a Villa Stuart: la situazione

Fouzi Ghoulam durante il primo tempo di Napoli Bologna giocata ieri e conclusasi 3-1, è dovuto uscire per infortunio dopo una chiusura nella sua area di rigore. Indiscrezioni nel post – partita hanno confermato un problema al ginocchio ed il terzino algerino è appena arrivato a Villa Stuart per gli esami che chiariranno l’esito dell’infortunio.

Di seguito la foto via Gianluca di Marzio.