Il Bologna, che è venuto a Napoli senza diverse assenze e con un bisogno di prendere dei punti, ha subito nelle ultime ore un lutto gravissimo per la squadra e per la società.

Infatti, in queste ore, è scomparso Mirko Pavinato, lo storico capitano del Bologna del 1964, che vinse l’Ultimo Scudetto per la squadra emiliana e, dunque, rimasto nei cuori di tutti i tifosi rossoblu.

A causa di questo improvviso lutto, il Bologna scenderà in campo con il lutto al braccio e si osserverà un minuto di silenzio prima del match.