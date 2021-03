SSC Napoli, continua il silenzio stampa! Il comunicato sulle condizioni di Ghoulam

Nonostante la vittoria del Napoli contro Il Bologna per 3-1, la società azzurra decide di continuare il silenzio stampa. Lo riferiscono a Sky Sport, dove aggiornano anche delle condizioni di Ghoulam. Il terzino è uscito al 20′ del primo tempo per uno stiramento e dalle prime valutazioni ha evidenziato un problema al ginocchio sinistro. Ulteriori aggiornamenti per l’algerino arriveranno domani, quando effettuerà degli accertamenti a Villa Stuart. Anche il Napoli aggiorna, attraverso un comunicato, i tifosi sulle condizioni di Ghoulam: “Ghoulam ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro”. Ecco il comunicato della società azzurra: