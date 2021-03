Sky – Napoli-Bologna, le probabili scelte di Gattuso: ci sono due rientri

Questa sera, alle ore 20,45. il Napoli affronterà il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico azzurro Gennaro Gattuso sembra intenzionato a schierare i suoi col 4-3-3: Ospina torna in porta dal 1′; in difesa rientra dalla squalifica Kalidou Koulibaly che dovrebbe far coppia con Rhamani, con Di Lorenzo e Ghoulam sugli esterni. A centrocampo confermati Fabian, Demme e Zielinski, mentre in attacco Osimhen partirà dalla panchina con Mertens che agirà da punta, ai suoi lati Politano e Insigne. A riportarlo, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato Sky Sport.