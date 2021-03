Napoli-Bologna, le probabili formazioni: torna Ospina dall’inizio

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per la gara di questa sera contro il Bologna, nel Napoli dovrebbe giocare Ospina in porta, che potrebbe tornare a giocare dopo quasi un mese. In difesa ci saranno Di Lorenzo a destra, con Koulibaly e Rrahmani al centro e a sinistra uno tra Mario Rui e Ghoulam. A centrocampo scontata la presenza di Fabian Ruiz, Zielinski e Demme, vista anche l’indisponibilità di Bakayoko. In attacco, invece, ci saranno Politano, Insigne e Mertens, con Osimhen pronto a subentrare dopo aver recuperato dal trauma cranico. Questa la probabile formazione azzurra.